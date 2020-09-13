***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.09.2020 12:30
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaya tavanı tescil işlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.09.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 11.09.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak SPK'ya yapılan başvurumuz SPK tarafından 27.04.2020 tarihinde onaylanmıştır. SPK onaylı tadil metni Ekte yer almakta olup, Ticaret Bakanlığından izin alınmış olup 11.09.2020 tarihinde yapılan genel kurulda pay sahipleri tarafından onaylanmöıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874840
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
18:057,4766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4819
En Düşük
7,4368
18:058,8628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0574
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8778
En Düşük
8,7908
18:05466,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,76
|Açılış
|: 466,87
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
469,76
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DNISI
|6,82
|2.724.699
|% 10,00
|
|GOLTS
|26,40
|43.497.769
|% 10,00
|
|VERUS
|39,38
|85.496.692
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|438.915
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|593.909
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|15.672.449
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|11.686.989
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|8.423.419
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|6.092.553
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|3.026.369
|% -9,66
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% -0,23
|
|THYAO
|10,93
|1.051.894.626
|% 1,58
|
|PGSUS
|48,38
|778.541.294
|% 5,17
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 6,90
|
|TAVHL
|16,22
|665.818.532
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 6,90
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,49
|563.371.416
|% -1,32
|
|IHYAY
|1,29
|461.143.145
|% 3,20
|
|IHLAS
|1,07
|253.800.553
|% 9,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4734
|7,4766
|% 0,37
|
|Euro
|8,8491
|8,8628
|% 0,65
|
|Sterlin
|9,5436
|9,5915
|% 0,33
|
|Frank
|8,1954
|8,2448
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9879
|1,9978
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-6,19
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-10,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|-3,44
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-1,67
|
|Çeyrek
|751
|768
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,74
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,75
|39,75
|-0,31
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, MGROS, ISCTR
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.29 ) 1, 011
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, EMNIS, MEGAP, MEGAP, COSMO, ETILR, BEYAZ, TACTR, SERVE
-
17:59
TAVHL, MMCAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DGATE, BRKSN, HURGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında