***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaya tavanı tescil işlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.04.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.09.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 11.09.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak SPK'ya yapılan başvurumuz SPK tarafından 27.04.2020 tarihinde onaylanmıştır. SPK onaylı tadil metni Ekte yer almakta olup, Ticaret Bakanlığından izin alınmış olup 11.09.2020 tarihinde yapılan genel kurulda pay sahipleri tarafından onaylanmöıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874840BIST