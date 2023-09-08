***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.09.2023 18:30
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım Bildirimi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimizce belirlenen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması ve önümüzdeki 5 yıl için ihtiyaç duyulan kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi hususu görüşüldü. Bu çerçevede
1. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2027 yılı sonuna dek 5 yıl süre ile 100.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Bu kapsamda esas sözleşmemizin "SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine
3. Gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve diğer yasal prosedürün yerine getirilmesine,
4. Alınacak izinleri müteakiben esas sözleşme değişikliği için genel kurul çağrısı yapılarak gerekli sair işlemlerin tamamlanmasına
Oybirliği ile karar verildi.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Seyitler Tadil Tasarısı_08092023_v2.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193339
BIST