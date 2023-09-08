***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım Bildirimi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimizce belirlenen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması ve önümüzdeki 5 yıl için ihtiyaç duyulan kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi hususu görüşüldü. Bu çerçevede1. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2027 yılı sonuna dek 5 yıl süre ile 100.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına,2. Bu kapsamda esas sözleşmemizin "SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine3. Gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve diğer yasal prosedürün yerine getirilmesine,4. Alınacak izinleri müteakiben esas sözleşme değişikliği için genel kurul çağrısı yapılarak gerekli sair işlemlerin tamamlanmasınaOybirliği ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 Seyitler Tadil Tasarısı_08092023_v2.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193339BIST