***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı için SPK Başvurusunun OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 12.09.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.09.2023Ek AçıklamalarKayıtlı sermaye tavanının arttırılması konusunda Esas Sözleşmenin Sermaye ve Payların nev' i başlıklı 6.Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı' na 12.09.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır. Başvurumuza ilişkin SPK'nın 15.09.2023 Tarih ve E-29833736-110.04.04-42197 Sayılı Kararı ile kayıtlı sermaye tavanı arttırımı ve süre uzatımı başvurumuz onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ONAYLI TADİL TASARISI METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196919BIST