***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı için Ticaret Bakanlığı Başvurusunun OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 12.09.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.09.2023Ek AçıklamalarKayıtlı sermaye tavanının arttırılması konusunda Esas Sözleşmenin Sermaye ve Payların nev' i başlıklı 6.Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı' na 12.09.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır. Başvurumuza ilişkin SPK'nın 15.09.2023 Tarih ve E-29833736-110.04.04-42197 Sayılı Kararı ile kayıtlı sermaye tavanı arttırımı ve süre uzatımına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunduğu 15.09.2023 tarihinde açıklanmıştı.Söz konusu Esas Sözleşme tadiline T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.09.2023 tarihli yazısı ile izin verilmiştir.Esas Sözleşme değişikliği Yönetim Kurulumuzca yapılacak çağrı ile düzenlenecek olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198763BIST