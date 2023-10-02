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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.10.2023 18:13
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı için Ticaret Bakanlığı Başvurusunun Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 12.09.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.09.2023

Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması konusunda Esas Sözleşmenin Sermaye ve Payların nev' i başlıklı 6.Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı' na 12.09.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır. Başvurumuza ilişkin SPK'nın 15.09.2023 Tarih ve E-29833736-110.04.04-42197 Sayılı Kararı ile kayıtlı sermaye tavanı arttırımı ve süre uzatımına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunduğu 15.09.2023 tarihinde açıklanmıştı.
Söz konusu Esas Sözleşme tadiline T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.09.2023 tarihli yazısı ile izin verilmiştir.
Esas Sözleşme değişikliği Yönetim Kurulumuzca yapılacak çağrı ile düzenlenecek olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198763


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