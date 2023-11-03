***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 12.09.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.09.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.11.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 03.11.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermayesinin 100.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri başlıklı 6. maddesi yeni şekliyle 03.11.2023 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiş ve 03.11.2023 tarih 10950 No.lu ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Tasarısı.pdfEK: 2 Ticaret Sicil Gazetesi 03.11.2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213991BIST