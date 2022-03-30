***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı22Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 93,18Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYokturKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlşkileri/Kurumsal YönetimÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYoktur4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı1-GENEL BİLGİLER/1.3-ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI,ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ/CKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıYokturBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıRiskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) SİBEL GÖKALP Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) İLYAS AVCI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) HALİL EMRE ERDİNÇ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) ŞEMSİHAN KARACA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) TÜRKAN EYİBİL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) İLYAS AVCI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) HALİL EMRE ERDİNÇ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014132BIST