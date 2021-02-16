***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiTarla niteliğindeki taşınmazAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü9.696,25 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08.02.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli1.375.000İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,41Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)6,25Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)2,32Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)11,75İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)3,77Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12.02.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım Amaçlı Alınmış olup faaliyetleri olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.Karşı TarafTaner YavuzKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıYokturMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYokturDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYokturDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYokturDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYokturİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYokturAçıklamalarMuğla ili, Menteşe ilçesi, Düğerek mahallesinde yer alan 9.696.25 m2 Eşçarlı Tarla niteliğindeki taşınmaz, 1.375.000 TL bedel karşılığında, yatırım amacı ile satın alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909816BIST