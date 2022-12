***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.07.2019-10.10.2019-16.09.2020-09.12.2020-07.04.2021-22.11.2021-11.05.2022-21.06.2022-05.10.2022-06.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi02.10.2015Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ TarihiDavanın KonusuTürk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki 2009/01012 tescil no'lu Seyitler Fastplast markası kaynaklı olarak karşı tarafın açtığı asıl davada marka hükümsüzlüğü ve sicilden terkini istemi, davacı olduğumuz birleşen davada ise markaya tecavüzün önlenmesi, hükmün ilanı davasıdır.Karşı Taraf(lar)1-A. Mistzal Spolkajawna Medica (Asıl Dava Davacısı) 2-Ağaoğlu Sağlık Ürünleri Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Birleşen Dava Davalısı)Davanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 2020/4 E.Davanın Duruşma TarihiAlınan KararAsıl dosya kapsamında davacının davasının kabulü ile davalı adına tescilli 2009/01012 no'lu "Seyitler Fastplast" markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, birleşen dosya kapsamında davacının davasının reddine, birleşen dosya kapsamında verilen ihtiyati tedbirin kaldırılmasına" karar verilmiştiBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirketimizin açtığı markaya tecavüzün önlenmesi, hükmün ilanı davası reddedilmiş asıl dosya davacısınca açılan marka hükümsüzlüğü davası ise kabul edilmiş ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 no ile tescilli olan "Seyitler Fastplast" markamız ise hükümsüz kılınarak marka sicilinden terkin edilmiştir. Konu marka ile halihazırda üretim yapılmadığından, marka hükümsüzlük davasının ortaklık faaliyetlerine etkisi olmayacaktır. Konu ile ilgili tazminat davası İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2018/140 E. sayılı dosyasında devam etmekte olup açıklamaları KAP'da yapılmıştır.AçıklamalarŞirketimizin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 no ile tescilli olan "Seyitler Fastplast" markasının Ağaoğlu Sağlık Ürünleri Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hukuksuz kullanımını önlemek amacıyla, İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 2015/137 E. sayılı dosya ile açtığı markaya tecavüzün önlenmesi, hükmün ilanı davası ve şirketimiz aleyhine İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 2015/156 E. sayılı dosyada J. Chodacki-A.Mistral Medica Spolka Jawna tarafından açılan markanın hükümsüzlüğü ve sicilden terkini konulu dava İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 2015/156 E. sayılı dosyada birleştirilmiş ve yerel mahkeme şirketimiz tarafından açılan birleşen davayı kabul etmiş ve asıl dosya davacısının şirketimiz aleyhine açtığı hükümsüzlük davasını ise reddetmişti.Yargıtay'ın, İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin kararını bozması ve davanın yeniden görüşülmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi ile 2020/4 E. numarası alan davada 2020/47 K., 09.12.2020 T. Sayılı karar ile "asıl dosya kapsamında davacının davasının kabulü ile davalı adına tescilli 2009/01012 no'lu "Seyitler Fastplast" markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, birleşen dosya kapsamında davacının davasının reddine, birleşen dosya kapsamında verilen ihtiyati tedbirin kaldırılmasına" karar verilmişti. Konu dosyada karar şirketimiz tarafından temyiz edilmişti.Şirketimizin temyiz istemi reddedilmiş ve ilk derece mahkemesi kararı onanmış olup, onama ilamı üzerine şirketimizce karar düzeltme kanun yoluna başvurulsa da karar düzeltme istemimiz de reddedilmiş ve karar kesinleşmiştir.Bu kapsamda, şirketimizin açtığı markaya tecavüzün önlenmesi, hükmün ilanı davası reddedilmiş Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 no ile tescilli olan "Seyitler Fastplast" markamız ise hükümsüz kılınarak marka sicilinden terkin edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089597BIST