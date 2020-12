***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Özel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 no ile tescilli olan "Seyitler Fastplast" markasının Ağaoğlu Sağlık Ürünleri Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hukuksuz kullanımını önlemek amacıyla, İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 2015/137 E. sayılı dosya ile açtığı markaya tecavüzün önlenmesi, hükmün ilanı ve şirketimiz aleyhine İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 2015/156 E. sayılı dosyada J. Chodacki-A.Mistral Medica Spolka Jawna tarafından açılan markanın hükümsüzlüğü ve sicilden terkini konulu davalar İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 2015/156 E. sayılı dosyada birleştirilmiş ve yerel mahkeme şirketimiz tarafından açılan birleşen davayı kabul etmiş ve asıl dosya davacısının şirketimiz aleyhine açtığı hükümsüzlük davasını ise reddetmişti. Yargıtay'ın, İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin kararını eksik inceleme nedeniyle bozması ve davanın yeniden görüşülmek üzere mahkemeye gönderilmesi ile 2020/4 E. numarası alan davanın bugün (09.12.2020) yapılan duruşmasında "asıl dosya kapsamında davacının davasının kabulü ile davalı adına tescilli 2009/01012 no'lu "Seyitler Fastplast" markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, birleşen dosya kapsamında davacının davasının reddine, birleşen dosya kapsamında verilen ihtiyati tedbirin kaldırılmasına, sair hususların gerekçeli kararda yazılmasına" karar verilmiştir. Konu dosyada gerekçeli kararın yazılması beklenmekte olup, gerek aleyhimize kabul edilen asıl dava, gerekse reddedilen birleşen davamız yönünden temyiz kanun yoluna başvurulacaktır.Diğer taraftan, Ağaoğlu Sağlık Ürünleri Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından şirketimiz aleyhine açılan İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2018/140 E. sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 no ile tescilli olan "Seyitler Fastplast" markasının hükümsüzlüğü, maddi ve manevi zararların tazmini istemli davanın bugün (09.12.2020) yapılan duruşmasında ise "İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2020/4 Esas sayılı dosyasının sonucunun beklenilmesine ve duruşmanın 07.04.2021, saat 09:35'e bırakılmasına" karar verilmiştir. İlgili dosyada vaki bilirkişi raporuna itirazlarımız için, bir önceki (16.09.2020 tarihli) duruşmada "davalının bilirkişi raporuna itirazlarının 2020/4 Esas sayılı dosyası kesinleştikten sonra değerlendirilmesine" karar verilmiş olup bu hususta önceki ara kararın mevcudiyeti sebebiyle yeni bir ara karar kurulmamıştır.Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.