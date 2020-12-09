Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.12.2020 18:30



***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 no ile tescilli olan "Seyitler Fastplast" markasının Ağaoğlu Sağlık Ürünleri Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hukuksuz kullanımını önlemek amacıyla, İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 2015/137 E. sayılı dosya ile açtığı markaya tecavüzün önlenmesi, hükmün ilanı ve şirketimiz aleyhine İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 2015/156 E. sayılı dosyada J. Chodacki-A.Mistral Medica Spolka Jawna tarafından açılan markanın hükümsüzlüğü ve sicilden terkini konulu davalar İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 2015/156 E. sayılı dosyada birleştirilmiş ve yerel mahkeme şirketimiz tarafından açılan birleşen davayı kabul etmiş ve asıl dosya davacısının şirketimiz aleyhine açtığı hükümsüzlük davasını ise reddetmişti. Yargıtay'ın, İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin kararını eksik inceleme nedeniyle bozması ve davanın yeniden görüşülmek üzere mahkemeye gönderilmesi ile 2020/4 E. numarası alan davanın bugün (09.12.2020) yapılan duruşmasında "asıl dosya kapsamında davacının davasının kabulü ile davalı adına tescilli 2009/01012 no'lu "Seyitler Fastplast" markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, birleşen dosya kapsamında davacının davasının reddine, birleşen dosya kapsamında verilen ihtiyati tedbirin kaldırılmasına, sair hususların gerekçeli kararda yazılmasına" karar verilmiştir. Konu dosyada gerekçeli kararın yazılması beklenmekte olup, gerek aleyhimize kabul edilen asıl dava, gerekse reddedilen birleşen davamız yönünden temyiz kanun yoluna başvurulacaktır.
Diğer taraftan, Ağaoğlu Sağlık Ürünleri Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından şirketimiz aleyhine açılan İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2018/140 E. sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 no ile tescilli olan "Seyitler Fastplast" markasının hükümsüzlüğü, maddi ve manevi zararların tazmini istemli davanın bugün (09.12.2020) yapılan duruşmasında ise "İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2020/4 Esas sayılı dosyasının sonucunun beklenilmesine ve duruşmanın 07.04.2021, saat 09:35'e bırakılmasına" karar verilmiştir. İlgili dosyada vaki bilirkişi raporuna itirazlarımız için, bir önceki (16.09.2020 tarihli) duruşmada "davalının bilirkişi raporuna itirazlarının 2020/4 Esas sayılı dosyası kesinleştikten sonra değerlendirilmesine" karar verilmiş olup bu hususta önceki ara kararın mevcudiyeti sebebiyle yeni bir ara karar kurulmamıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892480


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.350
Değişim :  0,78% |  10,43
Açılış :  1.342  
Önceki Kapanış :  1.340  
En Yüksek
1.361 En Düşük
1.342
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CASA 126,50 1.608.034 % 10,00  
AKFGY 4,73 26.835.264 % 10,00  
SNPAM 23,12 14.810.936 % 9,99  
TKNSA 14,11 88.835.978 % 9,98  
BERA 18,07 88.085.122 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8295 7,8344 % 0,20  
Euro 9,4583 9,4642 % -0,05  
Sterlin 10,4540 10,5064 % 0,43  
Frank 8,7620 8,8148 % 0,05  
Riyal 2,0807 2,0911 % 0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.849 -21,66  
Altın Gr. 465 465 -5,22  
Cumhuriyet 3.094 3.141 -24,00  
Tam 3.078 3.155 -25,20  
Yarım 1.488 1.526 -12,19  
Çeyrek 746 763 -6,10  
Gümüş.Ons 24,12 24,15 -0,43  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 -0,11  
B. Petrol 48,62 48,62 -0,22  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru