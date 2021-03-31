***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.03.2021 Tarihli ve 401 Nolu Yönetim Kurulu ToplantısındaSteril ürün portföyümüzün geliştirilmesi ve ihracat kapasitemizin geliştirilmesi amacıyla 2021 yılı içerisinde 10 Milyon TL'ye kadar makina ve teçhizat yapma kararını oy birliği ile almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922157BIST