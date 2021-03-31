***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2021 15:33
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2021 Tarihli ve 401 Nolu Yönetim Kurulu Toplantısında
Steril ürün portföyümüzün geliştirilmesi ve ihracat kapasitemizin geliştirilmesi amacıyla 2021 yılı içerisinde 10 Milyon TL'ye kadar makina ve teçhizat yapma kararını oy birliği ile almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922157
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.390
18:058,2518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0715
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2164
18:059,6700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0400
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7700
En Düşük
9,6500
18:05453,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,01
|Açılış
|: 453,34
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|29,04
|64.070.633
|% 10,00
|
|YAPRK
|107,80
|3.419.646
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.732.327
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.317.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.749.765
|% 10,00
|
|BRKO
|1,44
|3.394.181
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|NTHOL
|4,48
|134.206.858
|% -9,13
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|MMCAS
|5,30
|71.923
|% -7,02
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SASA
|45,12
|2.115.273.765
|% 1,48
|
|KOZAL
|119,00
|1.186.535.100
|% 3,30
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|FROTO
|193,30
|721.153.318
|% -2,23
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SKBNK
|1,19
|202.422.326
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,91
|274.540.744
|% -1,04
|
|PETKM
|5,75
|668.505.590
|% -0,17
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2469
|8,2530
|% -0,84
|
|Euro
|9,7199
|9,7496
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,3624
|11,4194
|% -0,45
|
|Frank
|8,7365
|8,7891
|% -0,80
|
|Riyal
|2,1958
|2,2069
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|22,21
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|64,34
|64,34
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRVGD
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 921, 598 adet işlem
-
17:58KRTEK
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 034, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, MGROS, BIMAS
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, KOZAA
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 01 kaybederek (% -0.08 ) 1, 203