***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2022 08:30
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce yatırım amaçlı olarak İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, İnkilap mahallesi, 874 ada 217 parseldeki 7.Blok, 20 Bağımsız bölüm No'lu kat mülkiyetli taşınmazın 2.000.000 TL bedel karşılığında satın alınması için Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005625
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.957
En Düşük
1.912
18:0513,8373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0073
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
13,8663
En Düşük
13,7651
18:0515,5672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0046
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,5994
En Düşük
15,4690
18:05847,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -2,81
|Açılış
|: 847,77
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
851,95
En Düşük
844,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|62.197,00
|1.092.074
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|36.769.978
|% 9,99
|
|KAPLM
|47,34
|2.062.013
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.981.648
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
|11.812.415
|% -10,00
|
|AEFES
|24,16
|85.432.452
|% -9,99
|
|AGESA
|20,68
|5.142.033
|% -9,93
|
|IHYAY
|0,66
|12.299.459
|% -9,59
|
|EMNIS
|22,50
|414.360
|% -8,16
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% -0,26
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 7,23
|
|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% -2,64
|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|HUNER
|2,84
|507.893.890
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% -2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7878
|13,8373
|% -0,05
|
|Euro
|15,4588
|15,5672
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,4999
|18,5927
|% -0,18
|
|Frank
|14,9968
|15,0871
|% -0,34
|
|Riyal
|3,6748
|3,6932
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-5,33
|
|Altın Gr.
|848
|848
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|-0,05
|
|B. Petrol
|99
|99
|1,28
|