***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce yatırım amaçlı olarak İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, İnkilap mahallesi, 874 ada 217 parseldeki 7.Blok, 20 Bağımsız bölüm No'lu kat mülkiyetli taşınmazın 2.000.000 TL bedel karşılığında satın alınması için Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005625BIST