***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.09.2020-09.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 no ile tescilli olan "Seyitler Fastplast" markasının Ağaoğlu Sağlık Ürünleri Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hukuksuz kullanımını önlemek amacıyla, İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 2015/137 E. sayılı dosya ile açtığı markaya tecavüzün önlenmesi, hükmün ilanı ve şirketimiz aleyhine İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 2015/156 E. sayılı dosyada J. Chodacki-A.Mistral Medica Spolka Jawna tarafından açılan markanın hükümsüzlüğü ve sicilden terkini konulu davalar İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 2015/156 E. sayılı dosyada birleştirilmiş ve yerel mahkeme şirketimiz tarafından açılan birleşen davayı kabul etmiş ve asıl dosya davacısının şirketimiz aleyhine açtığı hükümsüzlük davasını ise reddetmişti.Yargıtay'ın, İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin kararını bozması ve davanın yeniden görüşülmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi ile 2020/4 E. numarası alan davada 2020/47 K., 09.12.2020 T. Sayılı karar ile "asıl dosya kapsamında davacının davasının kabulü ile davalı adına tescilli 2009/01012 no'lu "Seyitler Fastplast" markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, birleşen dosya kapsamında davacının davasının reddine, birleşen dosya kapsamında verilen ihtiyati tedbirin kaldırılmasına" karar verilmişti. Konu dosyada karar şirketimiz tarafından temyiz edilmişti.Şirketimizin temyiz istemi reddedilmiş ve karar onanmış olup, onama ilamı 21.06.2022 tarihinde şirketimiz vekillerine tebliğ olmuştur. Şirketimizce karara karşı süresi içerisinde karar düzeltme kanun yoluna başvurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038561BIST