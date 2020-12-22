***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesinin Onaylanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 16.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 22.000.000,01Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 1.477.693,34 554.135,010 37,50000 A GRUBU Grubu A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 NâmaB GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 14.522.306,66 5.445.865,000 37,50000 B GRUBU Grubu B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 16.000.000 6.000.000,010 37,50000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.10.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.12.2020SPK Başvuru Tarihi 20.10.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 17.12.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarEsas Sözleşmenin Sermaye Paylarının Nev'i başlıklı 6.Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 20.10.2020 Tarihinde başvuru yapılmıştır. Sözkonusu başvurumuz Kurul Karar Organı tarafından 17.12.2020 tarih ve 77/1542 sayılı toplantısında onaylandığı 22.12.2020 tarih 13161 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Seyitler A.Ş. İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Seyitler A.Ş. Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894305BIST