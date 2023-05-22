***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 59.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 5.448.994,192 3.786.589,180 69,49152B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 53.551.005,808 37.213.410,820 69,49152Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 59.000.000 41.000.000,000 69,49152Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.05.2023SPK Başvuru Tarihi 22.05.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalar12.05.2023 tarih ve 451 sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 59.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 41.000.000 TL tutarında, tamamı 2022 Yılı karından karşılanmak üzere toplam (%69,4915 oranında) artırılarak 100.000.000.-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. 22.05.2023 tarihi itibariyle SPK'ya başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 8-Ana Sözleşme Md.6 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152841BIST