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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.05.2023 18:15
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 59.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 5.448.994,192 3.786.589,180 69,49152
B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 53.551.005,808 37.213.410,820 69,49152

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 59.000.000 41.000.000,000 69,49152

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.05.2023
SPK Başvuru Tarihi 22.05.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
12.05.2023 tarih ve 451 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 59.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 41.000.000 TL tutarında, tamamı 2022 Yılı karından karşılanmak üzere toplam (%69,4915 oranında) artırılarak 100.000.000.-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. 22.05.2023 tarihi itibariyle SPK'ya başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 8-Ana Sözleşme Md.6 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152841


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