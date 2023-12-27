***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
27.12.2023 18:55
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"29.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız ile karar verilen, Şirket Esas Sözleşmesi 'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 (Yüzdeyüz) oranında 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası arttırılarak 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin sermaye arttırım sürecinde elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor 27.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup, karar ve rapor ekte sunulmaktadır"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229885
BIST
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18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -38,89
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.365
18:0529,3993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1268
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4102
En Düşük
29,0967
18:0532,6732
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,3334
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
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32,7307
En Düşük
32,1313
18:051.969,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 32,27
|Açılış
|: 1.969,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
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1.970,50
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3926
|29,3993
|% 0,43
|
|Euro
|32,6536
|32,6732
|% 1,03
|
|Sterlin
|37,5052
|37,6932
|% 1,46
|
|Frank
|34,7318
|34,9410
|% 2,15
|
|Riyal
|7,8165
|7,8557
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,34
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|997,16
|999,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.156,09
|1.159,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,83
|79,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.082,42
|2.082,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
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