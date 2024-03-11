***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.11.2023-27.12.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 (Yüzdeyüz) oranında 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası arttırılarak 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin 27.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız ile kabul edilen sermaye artırım sürecinde elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor, 11.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız ile revize edilmiş olup 11.03.2024 tarihli karar ve rapor ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257604BIST