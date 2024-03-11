***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.03.2024 18:09
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2023-27.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 (Yüzdeyüz) oranında 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası arttırılarak 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin 27.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız ile kabul edilen sermaye artırım sürecinde elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor, 11.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız ile revize edilmiş olup 11.03.2024 tarihli karar ve rapor ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257604
BIST
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18:059.132
En Düşük
|Değişim
|: -0,26%
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|Açılış
|: 9.337
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|Önceki Kapanış
|: 9.155
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9.369
18:0532,0161
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|: 0,34%
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|Açılış
|: 33,0400
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|Önceki Kapanış
|: 33,1600
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31,9269
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|Açılış
|: 35,9000
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|Önceki Kapanış
|: 36,0500
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34,9491
18:052.244,44
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|: 0,47%
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|Açılış
|: 2.245,12
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|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
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2.255,40
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALVES
|41,58
|58.230.170
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|197.604.383
|% 10,00
|
|ORMA
|228,80
|8.504.352
|% 10,00
|
|TMSN
|174,90
|1.015.491.657
|% 10,00
|
|PNLSN
|102,30
|134.599.960
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|19.277.870
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.841.339
|% -10,00
|
|KLMSN
|33,88
|96.719.437
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|45.476.301
|% -9,98
|
|OBAMS
|52,40
|5.587.623.194
|% -9,97
|
|THYAO
|280,75
|9.199.828.695
|% 0,54
|
|EREGL
|45,78
|5.795.997.685
|% -0,26
|
|KCHOL
|180,00
|5.613.007.409
|% 3,09
|
|OBAMS
|52,40
|5.587.623.194
|% -9,97
|
|AKBNK
|42,80
|4.875.874.953
|% 2,29
|
|ISCTR
|10,76
|4.485.892.576
|% -0,92
|
|ZOREN
|5,26
|1.009.470.450
|% -2,59
|
|EKGYO
|11,12
|1.867.891.898
|% -1,59
|
|YKBNK
|23,10
|3.400.664.471
|% 0,52
|
|EREGL
|45,78
|5.795.997.685
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0011
|32,0090
|% 0,31
|
|Euro
|35,0125
|35,0345
|% 0,15
|
|Sterlin
|42,2089
|42,4205
|% -0,67
|
|Frank
|37,5149
|37,7029
|% -0,45
|
|Riyal
|8,7847
|8,8287
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,45
|24,47
|% 0,66
|
|Platin
|939,83
|941,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,65
|1.034,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,18
|82,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,13
|2.179,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
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