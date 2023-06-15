Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.06.2023 18:16
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A GRUBU Nama 1 TRY 5448994.192 TRY 9,24 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı. Genel Kurul Toplantılarında Oy hakkı imtiyazı. Tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını gösterme imtiyazı vardır. İşlem Görmüyor
B GRUBU Hamiline 1 TRY 53551005.808 TRY 90,76 Yok İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NAMIK KEMAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 14.12.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 9.24 A Bağımsız Üye Değil Yoktur Değerlendirilmedi Hayır Yoktur
SİBEL GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.10.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Yoktur Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ŞEMSİHAN KARACA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.09.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Yoktur Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
MEHMET FAYSAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 11.09.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yoktur Evet Bağımsız Üye Değil Yoktur Değerlendirilmedi Hayır Yoktur
İLYAS AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 11.09.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Hukuk Müşavirliği Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Yoktur Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ - DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
CEREN YAVUZ ERDİNÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 16.05.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Yoktur Değerlendirilmedi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE - KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
MEHMET ZİYA GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 28.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Yoktur Değerlendirilmedi Hayır Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159189


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.495
Değişim :  2,51% |  134,71
Açılış :  5.398  
Önceki Kapanış :  5.361  
En Düşük
5.378 En Yüksek
5.495
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLKIM 53,90 57.871.700 % 10,00  
EUHOL 1,98 52.572.905 % 10,00  
OSTIM 3,85 72.321.521 % 10,00  
AVHOL 60,50 82.560.396 % 10,00  
SODSN 31,90 1.337.285 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 23,6425 23,6476 % 0,33  
Euro 25,8980 25,9116 % 1,61  
Sterlin 30,1342 30,2854 % 1,34  
Frank 26,4264 26,5856 % 1,50  
Riyal 6,2845 6,3160 % 0,35  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.959 1.959 16,80  
Altın Gr. 1.488 1.489 18,15  
Cumhuriyet 9.776 9.924 -78,00  
Tam 9.722 9.987 -68,26  
Yarım 4.766 4.880 25,00  
Çeyrek 2.383 2.440 13,00  
Gümüş.Ons 23,86 23,89 -0,06  
Gümüş Gr. 18,12 18,14 0,02  
B. Petrol 75,64 75,64 2,44  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru