***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoTürkan EYİBİL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.03.2022 236-314 83 83 yatirimci@seyitler.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 202386Rabia Ezgi TOKÖZ Yatırımcı İlişkileri Birim Personeli 20.11.2023 236-314 83 83 yatirimci@seyitler.comSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA GRUBU Nama 1 TRY 9235583.372 TRY 9,24 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı. Genel Kurul Toplantılarında Oy hakkı imtiyazı. Tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını gösterme imtiyazı vardır. İşlem GörmüyorB GRUBU Hamiline 1 TRY 90764416.628 TRY 90,76 Yok İşlem Görüyor