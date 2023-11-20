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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.11.2023 18:45
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Türkan EYİBİL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.03.2022 236-314 83 83 yatirimci@seyitler.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 202386
Rabia Ezgi TOKÖZ Yatırımcı İlişkileri Birim Personeli 20.11.2023 236-314 83 83 yatirimci@seyitler.com

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A GRUBU Nama 1 TRY 9235583.372 TRY 9,24 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı. Genel Kurul Toplantılarında Oy hakkı imtiyazı. Tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını gösterme imtiyazı vardır. İşlem Görmüyor
B GRUBU Hamiline 1 TRY 90764416.628 TRY 90,76 Yok İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219004


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 27,94 13.051.691 % 10,00  
KLRHO 38,50 49.792.846 % 10,00  
RUBNS 33,22 223.798.833 % 10,00  
LIDFA 8,47 26.413.882 % 10,00  
BRSAN 804,00 1.963.061.012 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,7225 28,7807 % 0,36  
Euro 31,4552 31,5652 % 0,75  
Sterlin 35,7962 35,9757 % 0,48  
Frank 32,3299 32,5247 % 0,26  
Riyal 7,6353 7,6736 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,44 23,48 % 0,66  
Platin 920,20 922,09 % 0,66  
Paladyum 1.084,35 1.088,87 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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