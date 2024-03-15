***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoTürkan EYİBİL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.03.2022 236-314 83 83 yatirimci@seyitler.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 202386İremsu SALIK Yatırımcı İlişkileri Birim Personeli 12.03.2024 236-314 83 83 yatirimci@seyitler.comYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerZERGÜN MUHSİNİ Dış Ticaret Koordinatörü Yönetici Dış Ticaret Koordinatörü Dış Ticaret KoordinatörüYETKİN YALÇIN Fabrika Müdürü Makine Mühendisi Bakım ve AR-GE Md. Üretim Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259285BIST