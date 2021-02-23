Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

23.02.2021 18:30



***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/02/2021
Karar Sayısı
397
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

    FİNANSAL TABLO VE  FAALİYET  RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 23/02/2021
KARAR SAYISI :397
SERMAYE PİYASASI  KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA  İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.  MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK  BEYANI
a) Şirketimizin 01  Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 dönemine ait,   Sermaye Piyasası Kurulu'nun  Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar  Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası  Kurulu tarafından düzenlenen formatlarla uyumlu  olarak hazırlanan  finansal tabloların, faaliyet raporunun ve Sermaye Piyasası  Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49sayılı kararı gereğince KAP  platformu  üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal  Yönetim Bilgi Formu  (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan Kurumsal Yönetim Uyum  raporlamalarının  tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizde görev  ve  sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler  çerçevesinde, finansal tabloların, faaliyet raporunun ve  uyum  raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama  veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı  olması sonucunu doğurabilecek herhangi  bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizde görev  ve  sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler  çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama  standartlarına göre hazırlanmış  finansal tabloların, aktifleri, pasifleri, finansal  durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir  biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve  performansını Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya  olduğu önemli riskler ve  belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan  ederiz.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911949


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.518
Değişim :  -2,11% |  -32,75
Açılış :  1.558  
Önceki Kapanış :  1.551  
En Yüksek
1.560 En Düşük
1.515
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PGSUS 84,15 1.098.763.379 % 10,00  
SAYAS 19,27 55.134.762 % 9,99  
KRGYO 7,71 62.327.611 % 9,99  
LINK 46,96 140.922.565 % 9,98  
KSTUR 286,50 3.347.911 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,0763 7,0800 % 0,84  
Euro 8,5983 8,6064 % 0,86  
Sterlin 9,9610 10,0109 % 1,25  
Frank 7,8257 7,8728 % 0,37  
Riyal 1,8845 1,8940 % 1,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 -0,50  
Altın Gr. 412 412 3,85  
Cumhuriyet 2.731 2.772 23,00  
Tam 2.719 2.787 23,95  
Yarım 1.314 1.348 11,58  
Çeyrek 659 674 5,80  
Gümüş.Ons 27,59 27,63 -0,68  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,08  
B. Petrol 64,38 64,38 0,02  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru