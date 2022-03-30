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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

30.03.2022 18:14
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 30.03.2022 tarih ve 421 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında komite üyelerinin yeniden belirlenmesine ve bu çerçevede
1.   Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine yönetim kurulu üyelerinden İlyas AVCI ve Sibel GÖKALP in seçilmelerine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlendiği " Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları" nın kabulüne ve üyelere tebliğ edilmesine,
2.    Kurumsal yönetim komitesi üyeliğine Yatırımcı ilişkileri Birim Yöneticisi Türkan EYİBİL ve yönetim kurulu üyelerinden Halil Emre ERDİNÇ ve Şemsihan KARACA'nın  seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlendiği "Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları" nın kabulüne ve üyelere tebliğ edilmesine
3.    Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, N22 sayılı tebliğinin 25. Maddesi (1) numaralı fıkrası hükmü gereğince, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İlyas AVCI ve Halil Emre ERDİNÇ'in denetimden sorumlu komite üyeleri olarak seçilmelerine ve Denetimden sorumlu komite görev alanları ve çalışma esaslarının belirlendiği " Denetimden sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları" nın kabulüne ve üyelere tebliğ edilmesine,
4.    İlgili tebliğ uyarınca oluşturulması istenen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin yönetim kurulunun şu anki yapılanması gereği oluşturulmamasına ancak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sayılan bu komitelerinin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine, 
Oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014130


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