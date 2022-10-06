***SILVR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.10.2022 18:34
***SILVR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SILVR.E payları 07/10/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/11/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068485
BIST
14:003.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 12,92
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
14:0018,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
14:0018,2181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
14:001.020,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,07
|Açılış
|: 1.020,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler14:00
|BAGFS
|31,90
|229.586.767
|% 10,00
|
|KRONT
|53,65
|57.360.011
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|47.672.549
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|206.140.299
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.366.290.040
|% 9,93
|
|INFO
|8,69
|125.120.082
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.845.144
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|MMCAS
|4,75
|125.693
|% -5,00
|
|THYAO
|84,15
|2.907.540.049
|% -0,65
|
|SASA
|88,20
|2.754.068.673
|% 3,52
|
|ASELS
|31,98
|1.785.450.800
|% 1,72
|
|SISE
|29,44
|1.587.807.910
|% -0,07
|
|HEKTS
|69,20
|1.366.290.040
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,30
|879.589.037
|% 0,00
|
|ODAS
|7,53
|726.621.935
|% 3,58
|
|YKBNK
|8,09
|726.067.449
|% -0,61
|
|AKBNK
|12,77
|896.424.208
|% -1,01
|
|PETKM
|14,44
|985.947.046
|% 0,91
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5710
|18,5940
|% 0,05
|
|Euro
|18,2129
|18,2181
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,7490
|20,8530
|% 0,40
|
|Frank
|18,6809
|18,7935
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9290
|4,9537
|% 0,03
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-4,22
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|-10,00
|
|Tam
|6.846
|6.904
|-27,00
|
|Yarım
|3.336
|3.375
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.687
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,64
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,46
|95,46
|1,04
|