***SILVR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
11.12.2020 18:14
***SILVR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR.E) payında 14/12/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
SILVR.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 13/01/2021'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, SILVR.E payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 14/12/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Burak SÖZÜBİR
44016141
Rasim SÖZÜBİR
25048125
Olcay DAKAK
28707366
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/06/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892860
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,34
|Açılış
|: 1.352
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|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.371
En Düşük
1.343
18:057,8536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0367
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
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8,0280
En Düşük
7,8141
18:059,5196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0723
|Açılış
|: 9,5300
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|Önceki Kapanış
|: 9,5150
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9,7363
En Düşük
9,4749
18:05464,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,09
|Açılış
|: 464,75
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|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
462,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|38,72
|4.860.251
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.509.911
|% 10,00
|
|UZERB
|42,24
|1.211.230
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|33.154.233
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|943.693
|% 10,00
|
|PAMEL
|24,86
|1.757.740
|% -9,99
|
|OLMIP
|9,30
|11.214.642
|% -8,91
|
|ISATR
|251.000,00
|251.000
|% -8,56
|
|RHEAG
|4,07
|17.761.534
|% -7,71
|
|SAFKR
|12,32
|10.789.379
|% -7,37
|
|SISE
|7,23
|3.010.551.474
|% 0,98
|
|GARAN
|9,53
|2.975.872.992
|% 0,32
|
|PETKM
|4,79
|1.775.787.869
|% 1,48
|
|TUPRS
|101,50
|1.490.321.884
|% 3,94
|
|KRDMD
|5,33
|1.484.026.890
|% 3,50
|
|DOHOL
|3,06
|1.416.134.768
|% 0,33
|
|SISE
|7,23
|3.010.551.474
|% 0,98
|
|TSKB
|1,82
|721.528.762
|% -0,55
|
|YKBNK
|3,00
|1.106.147.830
|% 2,04
|
|PETKM
|4,79
|1.775.787.869
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8443
|7,8536
|% -0,47
|
|Euro
|9,4992
|9,5196
|% -0,75
|
|Sterlin
|10,3366
|10,3885
|% -1,21
|
|Frank
|8,7744
|8,8272
|% -1,00
|
|Riyal
|2,0846
|2,0951
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|6,55
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.073
|3.150
|-2,27
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-1,10
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,05
|
|B. Petrol
|50,05
|50,05
|-0,20
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