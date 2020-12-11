***SILVR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***SILVR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [SILVR]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR.E) payında 14/12/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.SILVR.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 13/01/2021'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, SILVR.E payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 14/12/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıBurak SÖZÜBİR44016141Rasim SÖZÜBİR25048125Olcay DAKAK28707366Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/06/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892860BIST