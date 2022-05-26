***SILVR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
26.05.2022 18:11
***SILVR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR.E) payında 27/05/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/06/2022'dir.
SILVR payında halihazırda uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri aynı süre sonuna kadar uzatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032781
BIST
18:052.451
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|GESAN
|26,18
|129.547.652
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|32.144.937
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|UFUK
|38,62
|1.020.034
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.856.679
|% 9,97
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|KZBGY
|75,15
|48.808.458
|% -9,95
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|NUGYO
|5,00
|231.934.852
|% -9,91
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|MEPET
|3,67
|42.862.963
|% -9,83
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|MMCAS
|2,49
|145.287
|% -6,39
|
|HUNER
|2,57
|76.133.734
|% -5,51
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|THYAO
|44,46
|6.082.092.082
|% 4,22
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|SISE
|20,90
|2.716.423.873
|% -0,67
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
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|ARCLK
|81,25
|1.782.989.326
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|KOZAL
|193,70
|1.710.241.092
|% 3,42
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
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|SKBNK
|1,33
|338.521.833
|% 5,56
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|YKBNK
|4,55
|866.397.101
|% 0,66
|
|HALKB
|5,53
|1.001.444.369
|% -2,30
|
|DOHOL
|3,76
|660.098.052
|% 3,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,3226
|16,3630
|% -0,01
|
|Euro
|17,5469
|17,5898
|% 0,69
|
|Sterlin
|20,4823
|20,5850
|% -0,16
|
|Frank
|16,9401
|17,0421
|% 0,02
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|Riyal
|4,3399
|4,3616
|% -0,19
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-6,83
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|Altın Gr.
|970
|970
|-5,11
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
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|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
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|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,06
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|B. Petrol
|114
|114
|2,99
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