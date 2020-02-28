***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:06
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SILVR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822498
BIST
12:14105.991
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.426,89
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
12:146,2507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0503
|Açılış
|: 6,2410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
12:146,9052
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0835
|Açılış
|: 6,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9052
En Düşük
6,8179
12:14327,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,59
|Açılış
|: 327,81
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,76
|10.100.126
|% 15,68
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,77
|15.408.481
|% 11,54
|
|OYLUM
|3,04
|4.769.231
|% 7,04
|
|AKSEN
|3,74
|8.849.497
|% 6,55
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|BUCIM
|3,38
|851.377
|% -11,98
|
|THYAO
|11,53
|561.746.500
|% -5,10
|
|ASELS
|27,06
|401.795.932
|% -3,29
|
|GARAN
|9,53
|138.763.348
|% -6,48
|
|YKBNK
|2,31
|108.769.095
|% -5,71
|
|PETKM
|3,61
|107.915.389
|% -3,48
|
|IHLGM
|1,22
|93.198.109
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,38
|100.939.360
|% -6,12
|
|THYAO
|11,53
|561.746.500
|% -5,10
|
|YKBNK
|2,31
|108.769.095
|% -5,71
|
|ODAS
|1,93
|85.665.209
|% -5,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0234
|8,0636
|% 0,66
|
|Frank
|6,4646
|6,5036
|% 1,46
|
|Riyal
|1,6600
|1,6683
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-3,22
|
|Altın Gr.
|328
|328
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.167
|2.221
|1,74
|
|Yarım
|1.047
|1.074
|0,85
|
|Çeyrek
|525
|537
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,30
|50,30
|-1,43
|
Seans Raporu
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12:26XU030
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