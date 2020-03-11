***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 15:37
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827058
BIST
16:48100.011
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.051,88
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
16:486,1916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0351
|Açılış
|: 6,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
16:487,0175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0699
|Açılış
|: 7,0110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
16:48330,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 4,29
|Açılış
|: 330,79
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,94
|157.882.407
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|228.786.743
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.815.108
|% 19,79
|
|SELEC
|7,31
|112.957.205
|% 18,86
|
|ECZYT
|10,87
|112.903.454
|% 18,28
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|760.460
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|14.252.498
|% -14,94
|
|PKENT
|129,50
|226.291
|% -14,91
|
|BRKSN
|2,95
|2.624.002
|% -14,74
|
|ASELS
|25,48
|954.375.902
|% -1,62
|
|THYAO
|9,60
|789.439.381
|% -3,71
|
|GARAN
|9,47
|450.462.300
|% 1,28
|
|TSPOR
|4,19
|305.991.472
|% -12,16
|
|GSRAY
|2,29
|255.994.217
|% -10,89
|
|IHLGM
|1,09
|185.853.387
|% -8,40
|
|CEMAS
|0,90
|144.468.388
|% -10,00
|
|ODAS
|1,56
|246.769.357
|% -9,30
|
|ADESE
|1,30
|150.992.277
|% 4,00
|
|GSRAY
|2,29
|255.994.217
|% -10,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9955
|8,0356
|% 0,86
|
|Frank
|6,6061
|6,6459
|% 1,27
|
|Riyal
|1,6448
|1,6530
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|11,99
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,06
|
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|
|Tam
|2.180
|2.235
|25,32
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,25
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,12
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,15
|36,15
|-1,07
|
Seans Raporu
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