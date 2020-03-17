SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.520.807
|% 10,00
|MTRYO
|4,60
|119.297
|% 9,52
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8641
|7,9036
|% -0,08
|Frank
|6,7548
|6,7955
|% -0,16
|Riyal
|1,7135
|1,7221
|% 0,30
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-31,86
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,41
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|Gümüş.Ons
|12,23
|12,28
|-0,65
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,11
|B. Petrol
|30,25
|30,25
|0,20
Seans Raporu
- 11:57KRTEK Yüzde -10.00 oranında düşüşle 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 078 adet işlem
- 11:56ECZYT Yüzde -9.97 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 826, 192 adet işlem
- 11:55CEMAS Yüzde -8.33 oranında düşüşle 0.66 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 137, 546 adet işlem
- 11:54DOCO Yüzde -8.48 oranında düşüşle 249.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 245 adet işlem
- 11:53XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2896, 95 kaybederek (% -2.72 ) 103, 712