***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.07.2020 12:05
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853693
BIST
13:51115.695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -829,73
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
13:516,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8573
En Düşük
6,8445
13:517,6770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0210
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6750
13:51392,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,38
|Açılış
|: 392,84
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.261.886
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|112.053.457
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.582.916
|% 9,97
|
|TRGYO
|3,66
|76.796.008
|% 9,91
|
|MRGYO
|2,00
|29.334.531
|% 9,89
|
|EGCYO
|1,27
|560.918
|% -6,62
|
|MERIT
|23,52
|19.576
|% -5,92
|
|RTALB
|33,24
|31.974.704
|% -4,97
|
|GLRYH
|13,40
|9.248.749
|% -4,90
|
|EKIZ
|9,75
|578.911
|% -4,79
|
|KRDMD
|3,24
|1.327.183.415
|% -0,31
|
|ASELS
|32,86
|982.349.612
|% 1,17
|
|THYAO
|12,29
|776.498.650
|% -1,84
|
|GARAN
|8,34
|758.765.261
|% -1,42
|
|ODAS
|2,58
|723.142.742
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,24
|1.327.183.415
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,01
|683.149.809
|% -1,95
|
|ODAS
|2,58
|723.142.742
|% 4,03
|
|SKBNK
|1,51
|323.060.640
|% 4,14
|
|DOHOL
|2,19
|414.559.728
|% 4,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4809
|8,5234
|% 0,08
|
|Frank
|7,2073
|7,2508
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|1,05
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,49
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.562
|5,30
|
|Tam
|2.617
|2.629
|5,50
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|2,70
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,02
|
|B. Petrol
|42,23
|42,23
|0,96
|