***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2020 10:22
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893345
BIST
11:421.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 11,71
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:427,8006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0356
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:429,5280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0054
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:42466,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,98
|Açılış
|: 466,33
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:42
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.681.078
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,64
|10.003.186
|% -9,94
|
|IZMDC
|11,60
|84.162.997
|% -8,16
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,81
|867.467.794
|% 1,66
|
|SISE
|7,36
|842.885.888
|% 0,41
|
|TUPRS
|110,30
|568.175.599
|% 1,85
|
|YKBNK
|3,14
|527.230.431
|% 0,00
|
|ODAS
|4,05
|423.658.014
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,14
|527.230.431
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,63
|366.692.144
|% 6,48
|
|EKGYO
|2,12
|290.802.715
|% 0,95
|
|SISE
|7,36
|842.885.888
|% 0,41
|
|ODAS
|4,05
|423.658.014
|% 1,00
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7898
|7,8006
|% -0,45
|
|Euro
|9,5205
|9,5280
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,5063
|10,5590
|% 0,00
|
|Frank
|8,7962
|8,8492
|% -0,23
|
|Riyal
|2,0726
|2,0830
|% -0,48
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|5,55
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,02
|
|B. Petrol
|50,87
|50,87
|0,11
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
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11:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 93 artarak (% 1.03 ) 1, 563
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11:54MERKO
Yüzde 8.06 oranında artışla 11.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 353, 285 adet işlem
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11:52KARTN
Yüzde 5.43 oranında artışla 3, 442.20 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 562 adet işlem
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11:51XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 9, 797.00 milyon TL de
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11:47KLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 642, 903 adet işlem