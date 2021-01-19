***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2021 15:59
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SILVR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903279
BIST
16:221.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 19,63
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:227,4423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0308
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:229,0364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:22439,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,71
|Açılış
|: 439,21
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:22
|BRISA
|25,96
|73.917.789
|% 10,00
|
|INTEM
|60,50
|29.484.709
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.723.997
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.723.997
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.723.997
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|SILVR
|8,48
|34.838.563
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|SISE
|8,10
|2.492.395.790
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,50
|1.567.421.084
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,81
|1.521.169.640
|% 6,13
|
|THYAO
|13,52
|1.519.099.538
|% 2,19
|
|KRDMD
|7,22
|1.407.163.811
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,50
|1.567.421.084
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,81
|1.521.169.640
|% 6,13
|
|SISE
|8,10
|2.492.395.790
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,22
|1.407.163.811
|% -0,69
|
|PETKM
|5,17
|751.911.775
|% 0,58
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4374
|7,4392
|% -0,45
|
|Euro
|9,0313
|9,0340
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,1028
|10,1534
|% -0,28
|
|Frank
|8,3499
|8,4002
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9778
|1,9877
|% -0,50
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-1,84
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.962
|-20,00
|
|Tam
|2.906
|2.979
|-20,01
|
|Yarım
|1.404
|1.441
|-9,68
|
|Çeyrek
|704
|721
|-4,84
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,35
|55,35
|0,60
|