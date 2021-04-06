***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2021 15:05
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SILVR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923804
BIST
17:561.423
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -19,04
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
17:568,1544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0523
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
17:569,6722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0810
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6722
En Düşük
9,5657
17:56456,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 6,59
|Açılış
|: 456,59
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,36
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler17:56
|SARKY
|15,29
|125.809.519
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.424.350
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|493.260
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|213.167
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.631.984
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.595.380
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|75.467.674
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|53.296.212
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,10
|1.172.883.807
|% 9,90
|
|FENER
|38,44
|1.121.809.090
|% 1,80
|
|GUBRF
|76,85
|1.081.586.481
|% -1,41
|
|GARAN
|6,83
|1.075.516.723
|% -1,01
|
|EKGYO
|1,93
|945.441.780
|% -4,46
|
|EKGYO
|1,93
|945.441.780
|% -4,46
|
|TSKB
|1,37
|226.448.411
|% -1,44
|
|GARAN
|6,83
|1.075.516.723
|% -1,01
|
|BJKAS
|9,10
|1.172.883.807
|% 9,90
|
|YKBNK
|2,18
|291.731.588
|% -2,68
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1538
|8,1544
|% 0,65
|
|Euro
|9,6603
|9,6722
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,2553
|11,3118
|% 0,26
|
|Frank
|8,6938
|8,7461
|% 0,93
|
|Riyal
|2,1654
|2,1763
|% 0,60
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|14,89
|
|Altın Gr.
|457
|457
|6,67
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,12
|
|B. Petrol
|64,20
|64,20
|2,05
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, YKBNK
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, EREGL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, TRILC, EDIP, ADESE, IEYHO, UTPYA, IZFAS, DERHL