***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.07.2021 15:51
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952018
BIST
16:001.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,42
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.360
En Düşük
1.342
16:008,5601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0078
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
16:0010,1234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0175
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1346
En Düşük
10,0795
16:00496,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,98
|Açılış
|: 496,30
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,00
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler15:58
|VANGD
|5,51
|7.861.599
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|13.968.835
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.718.217
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|AVHOL
|5,77
|10.305.999
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|AKSUE
|8,15
|12.089.022
|% -7,28
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|EUKYO
|7,17
|1.595.448
|% -4,91
|
|SNKRN
|25,68
|219.666
|% -4,54
|
|THYAO
|12,51
|822.129.990
|% 1,62
|
|GARAN
|8,21
|548.966.877
|% 0,74
|
|SASA
|30,02
|391.505.080
|% 1,15
|
|EREGL
|18,40
|343.393.044
|% 2,00
|
|KRDMD
|7,40
|323.216.927
|% -0,13
|
|YKBNK
|2,26
|229.141.478
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|89.038.936
|% 0,00
|
|GARAN
|8,21
|548.966.877
|% 0,74
|
|THYAO
|12,51
|822.129.990
|% 1,62
|
|EKGYO
|1,80
|117.218.910
|% -0,55
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5549
|8,5606
|% 0,10
|
|Euro
|10,1178
|10,1239
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,7949
|11,8541
|% 0,10
|
|Frank
|9,3234
|9,3796
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2754
|2,2868
|% 0,08
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|4,46
|
|Altın Gr.
|496
|497
|2,23
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|6,00
|
|Tam
|3.280
|3.362
|9,90
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|4,79
|
|Çeyrek
|795
|813
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,80
|73,80
|0,10
|
Seans Raporu
15:58
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16:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 26 artarak (% 0.92 ) 1, 460
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16:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
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16:14XU100
Endeks 1, 359 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 7, 641.00 milyon TL de
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16:13NUGYO
Yüzde 5.40 oranında artışla 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 444, 760 adet işlem
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16:12ETYAT
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 375, 487 adet işlem