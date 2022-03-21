***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.03.2022 10:11
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011649
BIST
11:562.170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 25,61
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.172
En Düşük
2.152
11:5614,8396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0500
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8515
En Düşük
14,7777
11:5616,4299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0662
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4299
En Düşük
16,3493
11:56918,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,78
|Açılış
|: 918,72
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
919,34
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler11:56
|OLMK
|7,70
|1.803.217
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.277.872
|% 9,96
|
|KAPLM
|68,05
|8.345.521
|% 9,94
|
|IDEAS
|21,14
|9.920.517
|% 9,93
|
|DGGYO
|9,64
|1.996.718
|% 9,92
|
|ATAGY
|3,93
|3.598.795
|% -9,45
|
|PKENT
|323,40
|80.584.356
|% -8,64
|
|BRMEN
|1,90
|56.189
|% -5,00
|
|DAGHL
|13,28
|907.110
|% -4,46
|
|SILVR
|7,29
|7.141.739
|% -3,70
|
|THYAO
|27,98
|952.204.884
|% 0,94
|
|KRDMD
|14,95
|778.625.489
|% 1,36
|
|EREGL
|36,16
|652.876.995
|% 0,00
|
|PETKM
|8,80
|606.110.435
|% 1,62
|
|ASELS
|24,08
|509.125.448
|% 3,35
|
|YKBNK
|3,98
|327.290.376
|% 1,79
|
|PETKM
|8,80
|606.110.435
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,30
|129.414.318
|% 2,68
|
|KRDMD
|14,95
|778.625.489
|% 1,36
|
|ODAS
|1,62
|76.080.134
|% 0,62
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8311
|14,8396
|% 0,34
|
|Euro
|16,4150
|16,4299
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,4610
|19,5586
|% 0,15
|
|Frank
|15,8676
|15,9632
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9435
|3,9633
|% 0,32
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|5,18
|
|Altın Gr.
|919
|919
|5,04
|
|Cumhuriyet
|6.055
|6.150
|-16,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|-29,63
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-14,33
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,08
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,47
|