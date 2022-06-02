***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2022 10:00
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034131
BIST
10:372.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,56
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.576
10:3716,4507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0585
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4695
En Düşük
16,3796
10:3717,6837
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1877
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6868
En Düşük
17,4621
10:37980,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,85
|Açılış
|: 980,07
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,64
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler10:35
|OZRDN
|14,17
|3.506.263
|% 9,76
|
|UTPYA
|13,23
|187.654
|% 9,34
|
|ULUUN
|16,88
|142.254.678
|% 7,86
|
|EPLAS
|18,58
|16.106.744
|% 7,21
|
|AKSGY
|2,31
|11.356.576
|% 6,94
|
|KRSTL
|7,52
|3.692.267
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,91
|73.165.394
|% -8,10
|
|MRGYO
|1,58
|4.103.624
|% -3,66
|
|SANFM
|35,38
|1.683.664
|% -2,75
|
|IHLGM
|0,76
|13.338.013
|% -2,56
|
|THYAO
|50,00
|1.093.256.891
|% 1,50
|
|PETKM
|10,34
|375.817.609
|% 2,48
|
|SASA
|37,72
|303.734.283
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,12
|297.017.313
|% 0,13
|
|GARAN
|15,20
|266.920.961
|% 1,13
|
|EKGYO
|2,85
|159.450.557
|% 1,42
|
|YKBNK
|4,81
|258.859.765
|% 1,48
|
|TSKB
|2,26
|91.356.562
|% -1,74
|
|PETKM
|10,34
|375.817.609
|% 2,48
|
|DOHOL
|3,92
|132.852.589
|% 1,19
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4522
|16,4571
|% 0,40
|
|Euro
|17,6396
|17,6973
|% 1,15
|
|Sterlin
|20,5571
|20,6602
|% 0,75
|
|Frank
|17,0918
|17,1948
|% 0,84
|
|Riyal
|4,3754
|4,3973
|% 0,41
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|5,20
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,56
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|21,99
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,11
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,08
|