***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2022 10:00
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058488
BIST
11:223.138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,79
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.134
11:2218,1833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,2030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
11:2218,1528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0172
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,1680
En Düşük
18,0904
11:221.024,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,17
|Açılış
|: 1.024,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler11:22
|VAKBN
|6,05
|198.119.138
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|540.921
|% 10,00
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|9.921.037
|% 9,96
|
|QNBFL
|95,00
|399.475
|% 9,89
|
|SILVR
|28,36
|3.977.994
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|6.933.057
|% -9,93
|
|MTRKS
|74,85
|30.657.791
|% -6,85
|
|SAYAS
|17,92
|17.742.256
|% -6,18
|
|BJKAS
|6,87
|178.663.170
|% -6,15
|
|ISCTR
|7,98
|2.950.106.361
|% 1,79
|
|AKBNK
|12,10
|2.681.302.808
|% 1,00
|
|YKBNK
|6,67
|2.526.454.238
|% 1,68
|
|ASELS
|27,48
|2.146.120.486
|% 4,89
|
|GARAN
|26,94
|1.878.474.651
|% 4,58
|
|YKBNK
|6,67
|2.526.454.238
|% 1,68
|
|ISCTR
|7,98
|2.950.106.361
|% 1,79
|
|EKGYO
|3,94
|1.351.792.188
|% 2,60
|
|AKBNK
|12,10
|2.681.302.808
|% 1,00
|
|HALKB
|7,13
|988.208.662
|% 9,86
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1788
|18,1833
|% 0,11
|
|Euro
|18,1383
|18,1528
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,3567
|21,4638
|% -0,37
|
|Frank
|18,7643
|18,8774
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8267
|4,8509
|% 0,11
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-7,99
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.846
|6.899
|-32,00
|
|Yarım
|3.336
|3.373
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.686
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,98
|