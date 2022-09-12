***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 15:31
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062343
BIST
15:403.633
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 111,27
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
15:4018,2396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
15:4018,4915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1754
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
15:401.013,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,43
|Açılış
|: 1.013,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler15:40
|RODRG
|33,22
|9.296.962
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|60.974.366
|% 9,97
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|HALKB
|15,13
|2.540.161.838
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|486.177.909
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|EMNIS
|46,88
|24.020
|% -6,20
|
|AKBNK
|17,20
|9.925.778.042
|% 8,04
|
|ISCTR
|12,61
|9.188.995.344
|% 1,37
|
|YKBNK
|9,68
|6.488.689.860
|% 6,02
|
|EREGL
|33,46
|5.943.983.496
|% 3,08
|
|ASELS
|32,08
|5.835.743.112
|% 9,41
|
|EKGYO
|5,36
|4.460.359.813
|% 4,89
|
|ISCTR
|12,61
|9.188.995.344
|% 1,37
|
|YKBNK
|9,68
|6.488.689.860
|% 6,02
|
|AKBNK
|17,20
|9.925.778.042
|% 8,04
|
|KRDMD
|15,25
|3.621.696.869
|% 6,94
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2308
|18,2396
|% 0,03
|
|Euro
|18,4875
|18,4915
|% 0,96
|
|Sterlin
|21,2554
|21,3620
|% 0,88
|
|Frank
|19,0632
|19,1780
|% 0,77
|
|Riyal
|4,8386
|4,8628
|% 0,00
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|11,49
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|7,63
|
|Cumhuriyet
|6.786
|6.889
|45,00
|
|Tam
|6.813
|6.861
|32,00
|
|Yarım
|3.320
|3.352
|14,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,57
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,37
|
|B. Petrol
|93,50
|93,50
|0,66
|
Seans Raporu
15:40
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