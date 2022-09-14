***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2022 10:55
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063011
BIST
12:233.322
En Yüksek
|Değişim
|: -3,06%
|| -105,00
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
12:2318,2627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
12:2318,2909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0975
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2927
En Düşük
18,1753
12:23999,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,38
|Açılış
|: 999,43
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler12:21
|PAGYO
|23,12
|9.229.780
|% 9,99
|
|COSMO
|43,60
|543.518
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.730.432
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,94
|71.801.545
|% 9,70
|
|DESA
|31,54
|31.000.453
|% 9,36
|
|ISCTR
|10,17
|1.164.037.993
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|27.488.017
|% -10,00
|
|HKTM
|38,20
|31.576.929
|% -9,99
|
|HALKB
|12,26
|1.213.413.521
|% -9,99
|
|ATSYH
|141,50
|456.055
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,01
|2.305.312.447
|% -9,97
|
|THYAO
|70,75
|2.250.462.599
|% -0,49
|
|ASELS
|29,70
|1.847.456.108
|% -1,00
|
|AKBNK
|14,19
|1.375.069.178
|% -9,96
|
|EREGL
|29,90
|1.318.278.500
|% -1,97
|
|EKGYO
|4,34
|1.070.155.739
|% -9,96
|
|KRDMD
|13,01
|2.305.312.447
|% -9,97
|
|YKBNK
|7,86
|1.170.819.789
|% -9,97
|
|CEMAS
|1,42
|173.727.176
|% -3,40
|
|ISCTR
|10,17
|1.164.037.993
|% -10,00
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2531
|18,2572
|% 0,04
|
|Euro
|18,2763
|18,2896
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,0036
|21,1089
|% 0,44
|
|Frank
|18,9087
|19,0226
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8414
|4,8656
|% 0,01
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,85
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,21
|
|Cumhuriyet
|6.727
|6.829
|5,00
|
|Tam
|6.759
|6.811
|-5,00
|
|Yarım
|3.294
|3.330
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,52
|19,54
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|0,11
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Seans Raporu
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