***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.10.2022 10:11
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SILVR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074958
BIST
10:263.907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -27,50
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.900
10:2618,6165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6576
En Düşük
18,5631
10:2618,5318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0174
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6644
En Düşük
18,5041
10:26989,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,58
|Açılış
|: 989,57
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
988,42
BIST En Aktif Hisseler10:26
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|TUCLK
|24,12
|5.283.872
|% 9,94
|
|VKING
|13,51
|1.824.737
|% 9,93
|
|MIPAZ
|7,87
|34.957.168
|% 9,92
|
|MTRYO
|3,02
|2.847.400
|% 9,42
|
|AGYO
|6,11
|2.799.938
|% -9,88
|
|BRSAN
|54,10
|46.385.257
|% -7,91
|
|ICBCT
|8,04
|14.602.101
|% -7,05
|
|MZHLD
|137,80
|2.398.245
|% -6,77
|
|DGNMO
|4,95
|21.895.404
|% -5,35
|
|THYAO
|98,50
|444.278.256
|% -0,91
|
|TUPRS
|366,70
|324.765.582
|% -1,64
|
|AKBNK
|15,18
|278.308.422
|% -0,33
|
|EKGYO
|4,45
|275.311.319
|% -1,55
|
|EREGL
|29,84
|216.174.870
|% -0,93
|
|EKGYO
|4,45
|275.311.319
|% -1,55
|
|YKBNK
|9,21
|206.112.677
|% -0,65
|
|ISCTR
|9,23
|207.306.127
|% -1,60
|
|ODAS
|8,12
|172.846.440
|% 0,25
|
|AKBNK
|15,18
|278.308.422
|% -0,33
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6114
|18,6165
|% 0,09
|
|Euro
|18,5186
|18,5318
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,3699
|21,4770
|% -0,28
|
|Frank
|18,6354
|18,7477
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9390
|4,9638
|% 0,11
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-9,80
|
|Altın Gr.
|989
|989
|-4,76
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.638
|6.702
|-34,00
|
|Yarım
|3.235
|3.278
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.638
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,37
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,59
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,83
|93,83
|-1,21
|