***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 11:58
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080850
BIST
11:504.574
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -94,33
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
11:5018,6243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0349
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
11:5019,3577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2942
11:501.058,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,38
|Açılış
|: 1.058,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler11:48
|BRLSM
|26,88
|127.020.747
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.504.074
|% 9,95
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|AKENR
|6,43
|235.158.839
|% 9,91
|
|MEGAP
|6,43
|54.699.529
|% 8,98
|
|SASA
|167,70
|1.093.466.117
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|746.923.289
|% -9,97
|
|KMPUR
|137,90
|104.229.286
|% -8,86
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|COSMO
|93,20
|453.698
|% -6,99
|
|THYAO
|108,20
|4.775.197.694
|% 3,44
|
|EREGL
|37,38
|2.434.631.876
|% 0,92
|
|ASELS
|40,08
|2.025.552.921
|% 0,60
|
|HALKB
|10,10
|1.737.359.754
|% -1,75
|
|KONTR
|204,30
|1.730.748.486
|% -5,24
|
|ALBRK
|3,25
|545.702.620
|% 5,52
|
|VAKBN
|9,99
|1.725.354.280
|% -2,92
|
|HALKB
|10,10
|1.737.359.754
|% -1,75
|
|SKBNK
|2,30
|357.230.785
|% -2,54
|
|ISCTR
|9,65
|1.486.543.329
|% -2,72
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6136
|18,6262
|% 0,20
|
|Euro
|19,3457
|19,3603
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,1500
|22,2611
|% 0,28
|
|Frank
|19,6220
|19,7402
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9386
|4,9633
|% 0,18
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-5,87
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.059
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.034
|7.156
|-6,00
|
|Yarım
|3.416
|3.498
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.708
|1.749
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,21
|21,25
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,72
|12,74
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,81
|92,81
|-0,05
|