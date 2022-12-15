***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 10:00
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087431
BIST
10:105.185
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 118,25
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.203
En Düşük
5.174
10:1018,6494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0273
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6537
En Düşük
18,6022
10:1019,8890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0104
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
10:101.075,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -6,41
|Açılış
|: 1.075,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler10:08
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|PLTUR
|11,01
|125.943
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|25.831.898
|% 9,98
|
|ATSYH
|124,80
|567.341
|% 7,68
|
|ULAS
|10,96
|430.329
|% 7,45
|
|SILVR
|19,88
|2.859.103
|% -4,88
|
|VAKKO
|63,00
|5.097.879
|% -2,02
|
|KGYO
|28,46
|352.304
|% -1,86
|
|KUYAS
|27,46
|27.624.692
|% -1,86
|
|SEKUR
|29,34
|734.785
|% -1,54
|
|THYAO
|140,30
|677.171.082
|% 2,41
|
|EKGYO
|8,10
|533.109.838
|% 1,89
|
|KRDMD
|18,47
|405.570.266
|% 3,71
|
|ASELS
|58,00
|403.443.894
|% 2,84
|
|ISCTR
|11,41
|353.294.968
|% 2,15
|
|EKGYO
|8,10
|533.109.838
|% 1,89
|
|SKBNK
|2,78
|100.610.544
|% 2,21
|
|ISCTR
|11,41
|353.294.968
|% 2,15
|
|KRDMD
|18,47
|405.570.266
|% 3,71
|
|YKBNK
|11,52
|249.295.888
|% 3,60
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6397
|18,6581
|% 0,19
|
|Euro
|19,8657
|19,8809
|% -0,09
|
|Sterlin
|23,0346
|23,1501
|% -0,18
|
|Frank
|20,0523
|20,1731
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9449
|4,9697
|% 0,12
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-13,42
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|-6,53
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.240
|7.295
|-33,00
|
|Yarım
|3.506
|3.566
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.783
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|13,95
|13,97
|-0,35
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|-0,73
|