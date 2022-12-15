***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 11:44
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087468
BIST
13:065.226
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 159,95
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.174
13:0618,6509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6537
En Düşük
18,6022
13:0619,8270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0724
|Açılış
|: 19,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
13:061.065,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -15,98
|Açılış
|: 1.065,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler13:04
|ULAS
|11,22
|4.692.077
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.073.302
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|145.971.753
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|444.209
|% 9,99
|
|ENKAI
|25,62
|2.522.811.653
|% 9,96
|
|RALYH
|43,70
|467.119.954
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|251.424.269
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,20
|203.067.157
|% -9,63
|
|PAGYO
|32,38
|9.289.540
|% -4,20
|
|AKCNS
|58,45
|88.485.646
|% -3,79
|
|THYAO
|141,60
|3.457.129.796
|% 3,36
|
|ASELS
|58,85
|3.192.352.544
|% 4,34
|
|AKBNK
|18,28
|2.841.491.634
|% 5,73
|
|ISCTR
|12,04
|2.727.199.814
|% 7,79
|
|ENKAI
|25,62
|2.522.811.653
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,90
|910.181.501
|% 6,62
|
|EKGYO
|8,08
|2.368.507.609
|% 1,64
|
|ISCTR
|12,04
|2.727.199.814
|% 7,79
|
|VAKBN
|11,22
|1.955.648.941
|% 5,75
|
|YKBNK
|11,83
|1.872.363.481
|% 6,38
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6359
|18,6647
|% 0,23
|
|Euro
|19,8182
|19,8359
|% -0,32
|
|Sterlin
|22,9354
|23,0505
|% -0,61
|
|Frank
|20,0020
|20,1225
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9465
|4,9713
|% 0,16
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-29,07
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,36
|
|Cumhuriyet
|7.160
|7.268
|-89,00
|
|Tam
|7.195
|7.245
|-83,00
|
|Yarım
|3.484
|3.542
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.770
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|13,84
|13,86
|-0,47
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|-0,48
|