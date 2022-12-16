***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2022 11:31
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SILVR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087785
BIST
11:325.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 8,58
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.187
11:3218,6658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:3219,8612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0392
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:321.065,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.065,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:30
|ARASE
|255,20
|19.923.719
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|959.088
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.125.702
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|75.004.268
|% 9,95
|
|OYAYO
|14,37
|8.473.346
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|96.250.678
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.844.168
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|58.329
|% -8,76
|
|ALFAS
|293,20
|186.663.282
|% -8,23
|
|PRKME
|25,86
|37.431.488
|% -7,64
|
|ENKAI
|27,30
|2.294.163.597
|% 6,56
|
|VAKBN
|11,75
|2.198.550.228
|% 2,44
|
|EKGYO
|8,16
|2.171.470.372
|% 3,55
|
|THYAO
|139,40
|2.009.696.292
|% -0,50
|
|YKBNK
|11,96
|1.739.469.719
|% 1,01
|
|EKGYO
|8,16
|2.171.470.372
|% 3,55
|
|SKBNK
|3,11
|677.144.714
|% 6,87
|
|VAKBN
|11,75
|2.198.550.228
|% 2,44
|
|YKBNK
|11,96
|1.739.469.719
|% 1,01
|
|TSKB
|4,90
|607.929.976
|% 5,60
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6388
|18,6658
|% 0,12
|
|Euro
|19,8514
|19,8612
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6149
|22,7283
|% -0,09
|
|Frank
|20,0191
|20,1397
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,01
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-0,79
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|0,65
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.206
|7.257
|-1,00
|
|Yarım
|3.490
|3.548
|0,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.773
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,74
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,74
|-0,11
|
|B. Petrol
|80,90
|80,90
|-0,31
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 3 artarak (% 0.11 ) 5, 577
-
11:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ENKAI, VAKBN, EKGYO
-
11:45XU100
Endeks 5, 202 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 38, 212.00 milyon TL de
-
11:45ENKAI
Yüzde 6.71 oranında artışla 27.34 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 124, 420 adet işlem
-
11:44BRKSN
Yüzde 8.35 oranında artışla 24.92 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 609 adet işlem