***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2023 15:12
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109998
BIST
15:054.761
En Yüksek
|Değişim
|: -4,73%
|| -236,36
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.759
15:0518,8330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 19,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
15:0520,2912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0203
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2537
15:051.133,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,84
|Açılış
|: 1.133,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler15:05
|OYAKC
|22,66
|263.718.002
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|883.654
|% 10,00
|
|KONYA
|2.694,80
|87.683.081
|% 9,99
|
|NIBAS
|14,31
|26.488.434
|% 9,99
|
|ONCSM
|93,90
|10.060.525
|% 9,95
|
|SDTTR
|90,90
|76.765.873
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.744.067
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,38
|33.983.834
|% -9,89
|
|GUBRF
|185,90
|468.588.128
|% -9,80
|
|CANTE
|64,85
|72.650.522
|% -9,36
|
|THYAO
|134,50
|1.678.255.695
|% -5,75
|
|EREGL
|38,56
|1.110.411.868
|% -1,78
|
|SISE
|40,98
|1.031.958.798
|% -4,79
|
|TUPRS
|572,00
|978.747.712
|% -4,51
|
|KOZAL
|501,00
|716.413.630
|% -6,79
|
|EKGYO
|6,89
|377.248.666
|% -5,23
|
|YKBNK
|8,63
|393.299.844
|% -4,32
|
|AKBNK
|15,72
|707.876.326
|% -4,78
|
|ALBRK
|3,14
|113.664.028
|% -3,98
|
|KRDMD
|16,44
|503.284.504
|% 0,55
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8258
|18,8330
|% 0,07
|
|Euro
|20,2837
|20,2912
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,6178
|22,7313
|% 0,03
|
|Frank
|20,2445
|20,3664
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0028
|5,0279
|% 0,04
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|8,43
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|4,84
|
|Cumhuriyet
|7.731
|7.773
|-7,00
|
|Tam
|7.742
|7.791
|-70,00
|
|Yarım
|3.782
|3.813
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.906
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|0,04
|
|B. Petrol
|80,24
|80,24
|0,30
|