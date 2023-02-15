***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2023 10:00
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113351
BIST
11:534.941
En Yüksek
|Değişim
|: 9,68%
|| 435,94
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.941
En Düşük
4.505
11:5318,8528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0182
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
11:5320,2274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0084
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
11:531.111,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -11,88
|Açılış
|: 1.111,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler11:53
|SEYKM
|8,47
|5.651.265
|% 10,00
|
|AKBNK
|16,17
|903.447.547
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,49
|149.505.043
|% 10,00
|
|KRDMD
|17,49
|382.237.015
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,60
|24.404.212
|% 10,00
|
|KUVVA
|37,80
|48.460
|% -10,00
|
|COSMO
|82,40
|299.936
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,30
|249.053
|% -9,36
|
|KSTUR
|221,30
|75.685
|% -6,82
|
|TBORG
|28,50
|173.166
|% -6,19
|
|THYAO
|139,90
|2.724.941.548
|% 9,98
|
|ASELS
|58,15
|2.075.472.781
|% 9,82
|
|EREGL
|41,32
|1.210.766.838
|% 9,95
|
|KOZAL
|542,80
|1.183.993.729
|% 9,83
|
|SISE
|42,70
|1.024.731.494
|% 9,99
|
|YKBNK
|8,92
|639.350.695
|% 9,72
|
|BSOKE
|6,02
|397.951.891
|% 4,70
|
|EKGYO
|7,20
|409.271.350
|% 9,92
|
|AKBNK
|16,17
|903.447.547
|% 10,00
|
|AKGRT
|3,00
|148.474.290
|% 4,17
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8443
|18,8528
|% 0,10
|
|Euro
|20,2178
|20,2274
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,7344
|22,8484
|% -0,56
|
|Frank
|20,3259
|20,4484
|% -0,15
|
|Riyal
|5,0094
|5,0345
|% 0,10
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-22,73
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-11,32
|
|Cumhuriyet
|7.522
|7.636
|-112,00
|
|Tam
|7.560
|7.617
|-101,00
|
|Yarım
|3.694
|3.727
|-49,00
|
|Çeyrek
|1.847
|1.864
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,47
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|13,03
|13,05
|-0,20
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-1,24
|
Seans Raporu
11:53
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12:08XU100
Endeks 4, 941 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 9, 66 üstünde . İşlem hacmi 24, 229.00 milyon TL de
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TKFEN, ALARK
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12:03
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 395, 52 artarak (% 9.82 ) 4, 424
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