***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2024 17:35
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251975
BIST
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17:329.352
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
|| -22,10
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
17:3231,1280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0889
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
17:3233,8101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1875
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
17:322.029,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,50
|Açılış
|: 2.029,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.027,55
BIST En Aktif Hisseler17:16
|KLSER
|82,50
|615.627.646
|% 10,00
|
|LMKDC
|21,56
|10.527.360
|% 10,00
|
|KTLEV
|119,90
|372.660.770
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|227.299.752
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|157.641.135
|% 10,00
|
|PSGYO
|7,65
|1.200.683.915
|% -10,00
|
|AYCES
|1.000,00
|887.709.324
|% -9,99
|
|BRMEN
|5,02
|1.167.651
|% -7,04
|
|ARASE
|71,35
|820.078.597
|% -6,85
|
|UZERB
|233,50
|3.244.825
|% -6,19
|
|THYAO
|287,25
|11.801.985.958
|% 0,26
|
|MIATK
|77,10
|6.062.422.364
|% 9,99
|
|BORSK
|53,70
|5.221.143.620
|% 4,07
|
|ISCTR
|28,42
|5.136.570.124
|% -1,11
|
|EREGL
|46,08
|4.936.212.668
|% -0,90
|
|EKGYO
|11,34
|2.223.775.657
|% -2,49
|
|ISCTR
|28,42
|5.136.570.124
|% -1,11
|
|ZOREN
|5,77
|1.047.706.786
|% -2,53
|
|PSGYO
|7,65
|1.200.683.915
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,45
|319.342.667
|% -2,00
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1246
|31,1308
|% 0,30
|
|Euro
|33,8032
|33,8256
|% 0,60
|
|Sterlin
|39,3746
|39,5720
|% 0,43
|
|Frank
|35,2353
|35,4476
|% 0,43
|
|Riyal
|8,2767
|8,3182
|% 0,31
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,48
|22,52
|% 0,66
|
|Platin
|881,44
|882,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,17
|962,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,68
|80,68
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,20
|2.026,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:16
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17:31XU100
Endeks 9, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 05 altında . İşlem hacmi 114, 929.00 milyon TL de
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17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 6 kaybederek (% -0.20 ) 8, 204