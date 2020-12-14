***SILVR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
14.12.2020 09:15
***SILVR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892944
BIST
12:121.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,35
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
12:127,9147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0726
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
12:129,6216
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1182
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
12:12464,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,19
|Açılış
|: 464,99
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:12
|VERTU
|10,67
|26.848.028
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|CASA
|133,50
|144.848
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|89.633.065
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|IZMDC
|14,25
|33.774.791
|% -8,01
|
|SISE
|7,36
|1.172.979.910
|% 1,80
|
|KRVGD
|16,94
|1.102.348.876
|% 6,47
|
|THYAO
|12,67
|905.042.857
|% 2,10
|
|GARAN
|9,71
|864.480.233
|% 1,89
|
|KRDMD
|5,37
|847.849.100
|% 0,75
|
|SISE
|7,36
|1.172.979.910
|% 1,80
|
|PETKM
|4,90
|775.976.246
|% 2,30
|
|KRDMD
|5,37
|847.849.100
|% 0,75
|
|YKBNK
|3,10
|467.856.726
|% 3,33
|
|ALBRK
|1,86
|191.742.999
|% -0,53
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9104
|7,9147
|% 0,93
|
|Euro
|9,6140
|9,6216
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,5755
|10,6286
|% 2,27
|
|Frank
|8,8887
|8,9422
|% 1,20
|
|Riyal
|2,1047
|2,1153
|% 0,97
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-13,09
|
|Altın Gr.
|464
|465
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.064
|3.141
|-8,92
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-4,32
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,80
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,06
|0,01
|
|B. Petrol
|50,58
|50,58
|0,60
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 14 artarak (% 1.26 ) 1, 540
-
12:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, PETKM, KRDMD
-
12:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, KRVGD, THYAO
-
12:24SANKO
Yüzde 9.68 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 952, 407 adet işlem
-
12:22VAKKO
Yüzde 5.49 oranında artışla 6.53 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 605, 108 adet işlem