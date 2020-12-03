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***SILVR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

03.12.2020 13:23



***SILVR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 03.12.2020
İlgili Şirketler SILVR

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891152


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TSPOR 5,07 343.079.289 % 9,98  
SILVR 5,18 89.844.235 % 9,98  
PAMEL 25,40 1.982.174 % 9,96  
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Altın Ons 1.840 1.840 12,06  
Altın Gr. 464 464 2,17  
Cumhuriyet 3.078 3.125 40,00  
Tam 3.067 3.145 40,24  
Yarım 1.483 1.521 19,46  
Çeyrek 744 761 9,74  
Gümüş.Ons 24,13 24,17 0,13  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,02  
B. Petrol 47,87 47,87 -0,38  
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