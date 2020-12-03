***SILVR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.12.2020 13:23
***SILVR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 03.12.2020
İlgili Şirketler SILVR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891152
BIST
14:431.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 7,69
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.333
En Düşük
1.316
14:437,8328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0288
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8198
14:439,5110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0060
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4868
14:43463,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,68
|Açılış
|: 463,78
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler14:41
|INVEO
|34,98
|26.840.600
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|343.079.289
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|89.844.235
|% 9,98
|
|PAMEL
|25,40
|1.982.174
|% 9,96
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|KENT
|445,60
|1.928.469
|% -7,17
|
|TSKB
|2,09
|1.971.649.824
|% -6,70
|
|TSKB
|2,09
|1.971.649.824
|% -6,70
|
|GARAN
|9,20
|1.613.507.018
|% -0,22
|
|PETKM
|4,35
|1.110.479.526
|% 2,84
|
|DOHOL
|2,88
|1.099.670.195
|% 9,92
|
|THYAO
|12,33
|968.022.543
|% 0,65
|
|TSKB
|2,09
|1.971.649.824
|% -6,70
|
|DOHOL
|2,88
|1.099.670.195
|% 9,92
|
|PETKM
|4,35
|1.110.479.526
|% 2,84
|
|EKGYO
|2,21
|523.700.405
|% 1,84
|
|CEMAS
|2,52
|485.153.666
|% 1,61
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8313
|7,8362
|% -0,32
|
|Euro
|9,5046
|9,5147
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,4991
|10,5518
|% 0,22
|
|Frank
|8,7466
|8,7993
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0835
|2,0940
|% -0,29
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|12,06
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,17
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|40,00
|
|Tam
|3.067
|3.145
|40,24
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|19,46
|
|Çeyrek
|744
|761
|9,74
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,02
|
|B. Petrol
|47,87
|47,87
|-0,38
|
Seans Raporu
14:41
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14:53MSGYO
Yüzde 5.24 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 679, 269 adet işlem
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14:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 78 artarak (% 0.65 ) 1, 201
-
14:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, SILVR, PAMEL, INVEO, RYGYO, UFUK, TSPOR, HLGYO, DOHOL
-
14:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNKRN, ARTI, KERVN
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14:52
ESEN, GLBMD, TKNSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında