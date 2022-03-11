***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.03.2022 14:30
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 11.03.2022 tarihli kararı ile, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No.48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009492
BIST
14:292.059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 17,03
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.061
En Düşük
2.043
14:2914,8627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0082
|Açılış
|: 14,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,8075
14:2916,3990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0547
|Açılış
|: 16,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,3012
14:29949,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,32
|Açılış
|: 949,70
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
945,34
BIST En Aktif Hisseler14:27
|GRSEL
|10,96
|19.616.109
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.627.976
|% 9,93
|
|MEPET
|2,30
|10.129.877
|% 9,52
|
|FORMT
|1,09
|66.137.318
|% 9,00
|
|ALKA
|23,92
|25.732.097
|% 8,14
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,64
|33.725.206
|% -5,29
|
|SKTAS
|2,98
|11.021.065
|% -4,49
|
|AKFGY
|2,55
|78.853.090
|% -3,77
|
|TRGYO
|6,09
|83.738.944
|% -3,33
|
|KRDMD
|15,43
|2.519.460.063
|% 0,39
|
|THYAO
|26,30
|2.305.962.195
|% 2,18
|
|SISE
|13,57
|1.440.344.608
|% 3,12
|
|EREGL
|34,36
|972.377.643
|% -0,75
|
|GARAN
|11,76
|876.356.896
|% 0,34
|
|ODAS
|1,53
|281.042.784
|% 1,32
|
|KRDMD
|15,43
|2.519.460.063
|% 0,39
|
|DOHOL
|3,31
|464.558.803
|% 6,09
|
|SISE
|13,57
|1.440.344.608
|% 3,12
|
|THYAO
|26,30
|2.305.962.195
|% 2,18
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8540
|14,8661
|% 0,08
|
|Euro
|16,3761
|16,3984
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,5210
|19,6189
|% 0,91
|
|Frank
|15,9960
|16,0924
|% 0,78
|
|Riyal
|3,9728
|3,9927
|% 0,81
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|-16,64
|
|Altın Gr.
|957
|957
|5,29
|
|Cumhuriyet
|6.362
|6.427
|-24,00
|
|Tam
|6.311
|6.470
|-19,99
|
|Yarım
|3.050
|3.130
|-9,67
|
|Çeyrek
|1.530
|1.565
|-4,84
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,40
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|4,14
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 51 artarak (% 0.90 ) 2, 311
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14:42XU100
Endeks 2, 059 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 18, 356.00 milyon TL de
-
14:42BASGZ
Yüzde 5.07 oranında artışla 13.47 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 230, 676 adet işlem
-
14:41ALARK
Yüzde 5.09 oranında artışla 19.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 952, 524 adet işlem
-
14:38DNISI
Yüzde 7.62 oranında artışla 10.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 136 adet işlem