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***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

26.03.2020 17:35
GÜNCEL HABERLER



***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretime Ara Verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim Faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Koronavirüs (Covid-19) etkilerinin azaltılması ve çalışanlarımızın sağlığının korunması.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
30.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Toplum sağlığını tehdit eden salgında olumlu gelişmeler.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
06.04.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki yaratması beklenmemektedir.
Açıklamalar

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) etkilerini azaltmak ve bütün çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 30 Mart 2020- 05 Nisan 2020 tarihleri arasında üretime ara verilmesi kararı alınmıştır.Gerekli tüm önlemler alınarak 06 Nisan 2020 tarihinde üretime tekrar başlanacaktır.
Bu süre içerisinde izne gönderilen çalışanlarımız yıllık ücretli izin haklarından  mahsup edilmek üzere ücretli izinli sayılacaklardır.
Başta yasal işlemler olmak üzere üretim dışı kalan operasyonların devam ettirilebilmesi için gerekli personelimiz uzaktan çalışma yöntemi ile evde çalışmaları devam ettirecektir.
Müşteri taleplerinin karşılanabilmesi için depo ve sevkiyat bölümlerinde gerekli sağlık önlemleri alınarak dönüşümlü olarak nöbetçi personel bulundurulacaktır.
Konu ile ilgili önümüzdeki günlerde meydana gelecek yeni gelişmeler yatırımcılarımıza ayrıca bildirilecektir.
          
Kamuya saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832408


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Gümüş.Ons 14,46 14,51 0,04  
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