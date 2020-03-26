***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretime Ara VerilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim FaaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniKoronavirüs (Covid-19) etkilerinin azaltılması ve çalışanlarımızın sağlığının korunması.Varsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi30.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarToplum sağlığını tehdit eden salgında olumlu gelişmeler.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih06.04.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki yaratması beklenmemektedir.AçıklamalarTüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) etkilerini azaltmak ve bütün çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 30 Mart 2020- 05 Nisan 2020 tarihleri arasında üretime ara verilmesi kararı alınmıştır.Gerekli tüm önlemler alınarak 06 Nisan 2020 tarihinde üretime tekrar başlanacaktır.Bu süre içerisinde izne gönderilen çalışanlarımız yıllık ücretli izin haklarından mahsup edilmek üzere ücretli izinli sayılacaklardır.Başta yasal işlemler olmak üzere üretim dışı kalan operasyonların devam ettirilebilmesi için gerekli personelimiz uzaktan çalışma yöntemi ile evde çalışmaları devam ettirecektir.Müşteri taleplerinin karşılanabilmesi için depo ve sevkiyat bölümlerinde gerekli sağlık önlemleri alınarak dönüşümlü olarak nöbetçi personel bulundurulacaktır.Konu ile ilgili önümüzdeki günlerde meydana gelecek yeni gelişmeler yatırımcılarımıza ayrıca bildirilecektir.Kamuya saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832408BIST