***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 376.307.307 236.090.340 164.525.385 99.310.158Satışların Maliyeti16 -352.802.944 -224.568.979 -151.908.025 -93.387.623TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.504.363 11.521.361 12.617.360 5.922.535BRÜT KAR (ZARAR)23.504.363 11.521.361 12.617.360 5.922.535Genel Yönetim Giderleri-12.304.408 -10.493.076 -4.928.151 -3.544.925Pazarlama Giderleri-277.973 -278.954 -242.628 -182.520Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.007.806 -2.082.694 -944.074 -471.972Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 48.053.788 33.180.010 19.368.148 6.874.871Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -49.546.668 -30.676.755 -21.372.712 -5.781.165ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.421.296 1.169.892 4.497.943 2.816.824Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.239.431 899.694 0 -199.317Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-5.082 0 -3.103 46.075Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-628 35.782 0 -17.253FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.655.017 2.105.368 4.494.840 2.646.329Finansman Gelirleri74.982 1.705.887 16.315 518.832Finansman Giderleri-9.324.442 -7.651.006 -3.748.039 -2.342.467SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-594.443 -3.839.751 763.116 822.694Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri618.469 337.307 464.807 -45.264Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 618.469 337.307 464.807 -45.264SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.026 -3.502.444 1.227.923 777.430DÖNEM KARI (ZARARI)24.026 -3.502.444 1.227.923 777.430Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları24.026 -3.502.444 1.227.923 777.430Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,00010000 -0,08000000 0,02700000 0,05900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.114.915 18.008.779Dönem Karı (Zararı)24.026 -3.502.444Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24.026 -3.502.444Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.845.436 6.281.626Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.355.528 5.852.402Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.030.918 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.718.340 1.313.071Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.358.491 -454.344Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.520 -454.344Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.369.011 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler628 2.055Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -618.469 -431.558Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.473.539 15.229.597Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.944.155 -18.074.894Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.002.701 5.255.254Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-26.803.510 -11.458.924Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler51.150.718 37.848.332Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.126.109 1.659.829Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.395.923 18.008.779Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-281.008 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.298.151 -25.512.948Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri506.457 5.836.272Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 506.457 5.836.272Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.815.128 -31.349.220Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -11.762.670 -31.349.220Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-52.458 0Alınan Faiz10.520 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-133.960 -3.336.121Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16.867.564 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.550.077 -3.336.121Ödenen Faiz-5.369.011 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)917.564 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-317.196 -10.840.290NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-317.196 -10.840.290DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 466.800 11.166.603DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 149.604 326.313Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 149.604 466.800Ticari Alacaklar112.797.058 81.852.903İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 112.425.288 79.019.366İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 371.770 2.833.537Diğer Alacaklar160.259 113.148İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar160.259 113.148Stoklar7 55.774.646 30.002.054Peşin Ödenmiş Giderler8 7.943.290 3.963.876Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 1.263 36.377Diğer Dönen Varlıklar150.169 138.879ARA TOPLAM176.976.289 116.574.037TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR176.976.289 116.574.037DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar0 628Diğer Alacaklar4.964 4.964İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.964 4.964Maddi Duran Varlıklar9 75.994.401 72.331.386Kullanım Hakkı Varlıkları0 480.157Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 5.046.983 5.756.856Ertelenmiş Vergi Varlığı18 2.114.149 1.320.930TOPLAM DURAN VARLIKLAR83.160.497 79.894.921TOPLAM VARLIKLAR260.136.786 196.468.958KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 9.441.025 1.033.623Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 13.912.574 7.895.202Ticari Borçlar149.089.285 97.938.567İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 4.088.135 4.357.209İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 145.001.150 93.581.358Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 6.589.447 3.308.066Diğer Borçlar119.775 2.932.517İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar119.775 2.932.517Kısa Vadeli Karşılıklar1.805.115 1.619.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.273.115 1.247.004Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 532.000 372.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 5.657.472 0ARA TOPLAM186.614.693 114.726.979TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER186.614.693 114.726.979UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 25.685.940 36.403.442Uzun Vadeli Karşılıklar4.744.013 2.606.197Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.744.013 2.606.197TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.429.953 39.009.639TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER217.044.646 153.736.618ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar43.092.140 42.732.340Ödenmiş Sermaye15 45.000.000 45.000.000Geri Alınmış Paylar (-)0 -917.564Paylara İlişkin Primler (İskontolar)52.503 52.503Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.877.176 -1.165.331Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-107.213 6.135.609Net Dönem Karı veya Zararı24.026 -6.372.877TOPLAM ÖZKAYNAKLAR43.092.140 42.732.340TOPLAM KAYNAKLAR260.136.786 196.468.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 -917.564 52.503 -396.546 8.141.133 -2.005.524 49.874.002 49.874.002Transferler-2.005.524 2.005.524Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-472.122 -3.502.444 -3.974.566 -3.974.566Dönem Karı (Zararı)-3.502.444 -3.502.444 -3.502.444Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-472.122 -472.122 -472.122Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 -917.564 52.503 -868.668 6.135.609 -3.502.444 45.899.436 45.899.436Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 -917.564 52.503 -1.165.331 6.135.609 -6.372.877 42.732.340 42.732.340Transferler-6.372.877 6.372.877Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-711.845 -711.845 -711.845Dönem Karı (Zararı)24.026 24.026 24.026Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)917.564 917.564 917.564Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)130.055 130.055 130.055Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 52.503 -1.877.176 -107.213 24.026 43.092.140 43.092.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)24.026 -3.502.444 1.227.923 777.430DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.258.707 -445.840 -412.303 25.512Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.877.176 -547.995 -819.171 54.135Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 -9.305 0 -22.245Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler618.469 111.460 406.868 -6.378Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri618.469 111.460 406.868 -6.378Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.258.707 -445.840 -412.303 25.512TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.234.681 -3.948.284 815.620 802.942Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.234.681 -3.948.284 815.620 802.942http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883429BIST